Referendum in parole e musica, Rondelli e Punkcake sabato a Soci Esterni Posta in arrivo

Arezzo, 10 aprile 2025 – Si parlerà di diritti e di referendum il pomeriggio di sabato 12 aprile al cinema Italia di Soci ma si ascolteranno anche parole e musica con Bobo Rondelli e i Punkcake.

L’iniziativa sindacale comincerà alle 16 e per le 17 è previsto l’inizio dello spettacolo. Rondelli è un cantautore ma anche attore di cinema e teatro nonché scrittore livornese. Nel 1993 con il gruppo Ottavo Padiglione ha pubblicato il suo primo album.

Da allora una carriera, prima nel gruppo e poi da solista, che l’ha portato a incidere 10 album, di cui 1 live. Come attore ha recitato per Virzì ne “La prima cosa bella” e in “La pazza gioia” ed ha preso parte a 2 episodi della serie “I delitti del BarLume”. Ha pubblicato i libri “Compagno di sangue” e “Cosa’hai da guardare”, quest’ultimo per Mondadori.

I Punkcake sono una banda musicale valdarnese che lo scorso anno ha partecipato a X Factor. Ne fanno parte Damiano Falcioni (voce/basso), Sonia Picchioni (basso/voce), Lorenzo Migliore (batteria), Lorenzo Donato (chitarra), Bruno Bernardoni (chitarra/voce). Il gruppo si è formato in seguito a un progetto messo a punto durante la prima fase della pandemia Covid.