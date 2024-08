Redditi a quota 23 mila euro. L’Irpef sotto la media toscana

Ad Arezzo i contribuenti Irpef meno tartassati della Toscana. In provincia si paga “soltanto“ 4700 euro di tasse, a fronte di un reddito medio di 23mila euro. È tra i valori più bassi della regione, insieme a Grosseto e Pistoia. Un numero anche al di sotto della media nazionale pari a 5381 euro, quasi 700 euro in più. A confezionare le statistiche è la Cgia di Mestre che ha elaborato i dati del Ministero dell’economia e delle finanze. I numeri del Mef fanno riferimento al 2022 e mettono in fila i contribuenti Irpef: dunque, sia il reddito medio dichiarato provincia, per provincia che l’imposta media versata all’erario.

Due voci che corrono di pari passi. Come infatti previsto dalla Costituzione all’articolo 53 il nostro sistema tributario si fonda sul criterio di progressività. Semplicemente: chi incassa di più, più paga. Pertanto, i territori dove il prelievo Irpef è più alto sono gli stessi in cui i livelli sono più elevati. Allo stesso modo - in linea generale - le province dove si paga di più sono quelle province dove i servizi pubblici sono (o meglio: dovrebbero) di rango superiore rispetto a quelli somministrati nelle aree del paese dove si pagano meno tasse. Non è un caso che l’Irpef media versata all’erario sia più alta nei territori settentrionali rispetto che al Sud e nelle Isole.

Dando un rapido occhio alla classifica nazionale svetta Milano dove il reddito complessivo medio sfiora i 33mila euro annui a cui corrisponde un’Irpef di 8500 euro circa. Seguono Roma ( 27mila e 7mila) e Monza e Brianza (28mila e 6,5mila) nel podio. Nella top 10 c’è anche Bolzano, Bologna, Parma, Lecco, Como, Genova e a chiudere l’unica toscana: Firenze dove ad un reddito di 26mila euro dichiarati corrisponde una tassazione di 5800 euro.

Tra le sorelle Toscane, Arezzo si prende la settima posizione su 10. Davanti alla nostra provincia ci sono, in ordine decrescente, Lucca, Pisa, Siena, Livorno, Massa e Prato. Sotto Grosseto e Pistoia che chiude con 22mila euro di reddito e 4,5mila euro di tasse. Ad Arezzo la situazione è da metà classifica nazionale visto che si piazza al 55 gradino su 107 province analizzate, ma comunque sia con una tassazione sotto la media nazionale. Aretino i lavoratori dichiarano in media 23mila euro ai quali corrisponde una tassazione 4700 euro.