Receptionist e chef per resort di lusso

2 RECEPTIONIST

Si ricercano due receptionist per Resort Luxury, con ottima conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici. Contratto a tempo determinato dal 25 marzo al 3 novembre 2024. Lavoro con precontratto. Possibilità di alloggio in condivisione con altri lavoratori del resort. Lavoro con orario spezzato, nel fine settimana, a turni. Sede: Bucine. Codice: AR-207838. Scadenza: 11 dicembre

2 CHEF

Si ricercano due chef partie con esperienza almeno biennale per resort luxury di Bucine. Contratto a tempo determinato per 7 mesi, dal 25 marzo al 3 novembre 2024. Lavoro con precontratto. Possibilità di alloggio in condivisione con altri lavoratori del resort. Lavoro con orario spezzato, a turni. Codice: AR-207834. Scadenza: 11 dicembre