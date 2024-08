Rauco punta sul rilancio: "Pronto a sfidare Foligno"

Adalberto Rauco ce l’ha fatta. Il 15 settembre esordirà alla Quintana di Foligno per il rione Croce Bianca. Un obiettivo che sembrava difficilissimo da raggiungere quando un paio di anni fa ha lasciato il quartiere di Porta Crucifera e la Giostra, tra l’altro dopo aver conquistato la lancia d’oro, dicendo di volersi dedicare anima e corpo alle quintane.

L’accordo per la Quintana di settembre è stato firmato in questi giorni dal giovane cavaliere aretino, dal priore del Croce Bianca Andrea Ponti e dalla commissione tecnica. Rauco, 29 anni, è dunque il nuovo ’Fedele’, ossia cavaliere, del Croce Bianca. Prima di lui un altro cavaliere aretino, Luca Veneri, aveva calcato il prestigioso Campo de’ li Giochi a Foligno.

Un posto di prestigio che Rauco ha ottenuto facendosi vedere in giro in tanti tornei equestri e vincendo lo scorso anno la prima edizione del Master Cavalieri di Foligno, fatto per creare cavalieri in grado di correre sulla pista a forma di otto.

Rauco, cosa si aspetta dal debutto alla Quintana?

"È un momento che aspettavo da tantissimo tempo e ho lavorato duro in questi ultimi anni per riuscire ad ottenere questo posto. Sono davvero molto contento e pronto a dare il massimo nella sfida di Foligno il 15 settembre".

Il contratto con il rione Croce Bianca quanto dura?

"Per il momento si tratta solo di accordo per la quintana di settembre di quest’anno. Ma è la mia grande occasione per mettermi in luce e far vedere quello che so fare. Poi si vedrà quello che succederà".

Chi avrà come maestri a Foligno?

"Mi seguiranno come sempre l’ex cavaliere della Quintana Lorenzo Paci e il conte Ranieri Campello. Poi porterò con me i tanti consigli che mi ha dato Massimo Gubbini alla Quintana di Ascoli, dove sono cavaliere di riserva. Il resto lo farà la dirigenza e la squadra tecnica del rione Croce Bianca".

Quale cavallo ha scelto per la sua prima Quintana?

"Sto preparando e porterò a Foligno quattro cavalli della mia scuderia, tutti purosangue inglesi: Grec e Stay Safe Tonight di 5 anni, Rocio della Baldella di 8 anni e Morgana di 4 anni. Dopo le prove decideremo con quale cavallo correre la Quintana. Mi sento pronto, voglio dimostrare a tutti quanto valgo".