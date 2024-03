RAGGIOLO

Un seminario per approfondire l’originalità e la creatività della poesia di Lorenzo il Magnifico. Oggi alle 16.30, l’Ecomuseo della Castagna e della Transumanza di Raggiolo ospiterà il quarto incontro della rassegna di scienze dell’antichità dal titolo "Mondo Antico 2024: Umanesimo e Rinascimento" che sta facendo tappa in più località del Casentino con la partecipazione di docenti universitari, giovani studiosi e esperti di storia locale per accompagnare alla scoperta dei fasti del passato della Toscana.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, vedrà il professor Lorenzo Bastida trattare il tema "La poesia di Lorenzo il Magnifico tra Umanesimo e Carnevale".