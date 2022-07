Rapinatore evade dai domiciliari Fermato sulla strada 71 dai vigili

CASTIGLION FIORENTINO

Non sapeva nemmeno di essere il destinatario di un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari per rapina, il 22enne della provincia di Napoli che è stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino. È successo venerdì intorno alle 10,30, nel corso di un normale servizio a Montecchio Vesponi, lungo la Strada Regionale 71, quando gli uomini del comandante Marcellino Lunghini hanno controllato un veicolo sul quale viaggiavano due individui. Entrambi sono apparsi nervosi e sono caduti in contraddizione nello spiegare la loro presenza di passaggio in terra castiglionese. E così, immediato è scattato il controllo, grazie alla collaborazione dei carabinieri della locale stazione, attraverso l’accesso alla Banca Dati della Forze di Polizia, che ha mostrato precedenti per entrambi, ma soprattutto il provvedimento di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emesso pochissimi giorni prima dal Gip di Verona, per rapina impropria e lesioni personali, reati commessi a Pastrengo un mese fa, sui quali avevano indagato i Carabinieri di Peschiera del Garda.

Per il 22enne, dichiaratosi venditore ambulante, è stato dunque arrestato e per lui non c’è stato altro destino se non quello di essere subito riaccompagnato alla sua abitazione campana, per ottemperare alla decisione dell’Autorità Giudiziaria di Verona. Il trasferimento dell’uomo è avvenuto nella stessa giornata.