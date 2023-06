Rappresentante rapinato, via con le borse dell’oro: colpo da 150mila euro

Arezzo, 6 giugno 2023 – Rapina stamani ad Arezzo, in via Antonio Nardi, a un rappresentante orafo. Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe stato avvicinato e poi aggredito da tre persone che sono riuscite a portargli via due borse contenenti metallo prezioso lavorato, il cui valore è ancora da quantificare con precisione: si tratterebbe di oro per un valore attorno ai 150mila euro.

Del caso se ne occupa la polizia, allertata dal rappresentante. Secondo la testimonianza fornita dalla vittima agli inquirenti, i tre, dopo la rapina, sarebbero fuggiti su un'auto. Tra le ipotesi fatte è che i malviventi sapessero bene come muoversi e che conoscessero le abitudini del rappresentante. Si cerca intanto di ricostruire il percorso compiuto dagli autori della rapina, le cui ricerche sono al momento senza esito.