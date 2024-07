Ramsey Lewis Project al Valdarno Jazz

Torna il Valdarno Jazz. Il festival prosegue stasera martedì 23 luglio alle ore 21,30, sempre in piazza Masaccio a San Giovanni con l’orchestra del conservatorio di Firenze “Ramsey Lewis Project”, diretta da Dario Cecchini e ad ingresso gratuito. "Il Progetto Ramsey Lewis – spiegano Malvisi e Scaglia – nasce per omaggiare un grande della musica, uno degli innovatori che hanno portato alla creazione di un Jazz che si sviluppa nelle radici del Soul, del Funk e del Blues definendo così uno stile e un suono: Ramsey Lewis". Diretta da Dario Cecchini, docente di sax del conservatorio Cherubini di Firenze e leader dei Funk off, il progetto si pone l’obiettivo di tramandare così la musica e le composizioni di uno dei grandi interpreti della musica black del Novecento e tramandarla alle generazioni future di musicisti. Fra i protagonisti troviamo Dario Cecchini, sax baritono, direzione musicale, Tommaso Mannelli, sax tenore, Marcello Nesi, tromba, Francesco Onerati, trombone, Giorgia Bardelli, voce, Ilaria Orlandini voce, Claudia Salvini, voce, Mauro Sarti, chitarra, Michele Papadia, piano e tastiere, Dario Lastrucci, basso, Diego Caroppo, batteria, Marta Di Stefano, vibrafono e percussioni e Elia Ciuffini, percussioni.