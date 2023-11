Ramone guida l’assalto . La rockstar sceglie Castiglioni. Buen retiro: la mappa dei vip

"Affascinato da questo borgo". Frase in inglese scandita dal grattacielo di Manhattan che guarda il ponte di Brooklyn, New York. Nelle parole c’è di più: un progetto, oggi realtà. Marky Ramone, mitico batterista dei Ramones, tra i musicisti più quotati a livello internazionale, ha scelto Castiglion Fiorentino. Con la moglie Marion ha appena concluso l’acquisto di una casa nel paese che ha scoperto due anni fa e che gli è rimasto appiccato alla pelle.

Giugno 2021: sulla torre del Cassero suona il trio delle meraviglie. Marky Ramone fa issare sulla torre la sua batteria e si esibisce in un concerto straordinario insieme a Edoardo Bennato (anche lui legato a Castiglioni dopo quell’evento) e Dj Ringo. Un concerto in ricordo di Chiara Meoni, figlia di Fabrizio, il campione della Dakar, scomparsa per una malattia a 18 anni. Da quella sera di grande emozione e musica, Ramone ha allacciato un rapporto stretto con il sindaco Mario Agnelli e più volte è tornato in paese per trascorrere periodi di relax. Ma ad ogni visita, cresceva il desiderio di comprare casa, piantare radici.

Pochi giorni fa l’acquisto e il primo "battesimo" della nuova dimora. Ramone è impegnato in una mini-tourneè di quattro date in Italia e ha già assaporato quello che desiderava: una vista mozzafiato sulla Valdichiana dalle finestre di un’abitazione che ha voluto nel centro storico. Una scelta precisa, per sentirsi castiglionese e vivere la dimensione dei rapporti umani, più intensa e autentica rispetto ai ritmi frenetici di New York. E il fatto che artisti del calibro di Ramone mettano il sigillo su una dimora castiglionese, rappresenta anche un ottima opportunità di promozione per il paese di cui è primo ambasciatore proprio il sindaco Agnelli.

Del resto, non è il primo vip che prende casa a Castiglioni: come nel caso del regista francese Oliver Assayas, da anni cittadino castiglionese. Un nome, tanti nomi di personaggi del jet set che scelgono la provincia aretina come "buen retiro". In testa ai trend dei luoghi più gettonati c’è la Valdichiana con Cortona che gioca facile il suo fascino. Nella città etrusca ha una dimora la scrittrice Frances Mayes, a villa Bramasole, diventata un must nel mondo e calamita per tanti visitatori attratti dal libro "Sotto il sole di Toscana".

La popstar Lorenzo Jovanotti, cortonese doc, vive e lavora nella sua città natale per scelta, così come ha deciso di fare un altro grande musicista: Max Weinberg, batterista di Bruce Springsteen, "stregato" dalla città etrusca: galeotto fu il Mix Festival. L’elenco dei vip sconfina dalla musica e abbraccia altri settori. È il caso di Raffaele Cantone, già presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e dal 2020 Procuratore della Repubblica a Perugia. Ma ad aver acquistato casa a Cortona è anche l’ex campionessa di nuoto Novella Calligaris, l’indimenticato paroliere e produttore discografico Franco Migliacci, molto legato alle sue origini cortonesi. Qui è di casa anche la scrittrice francese Annie Cohen-Solan. Viveva nel colle che domina la Valdichiana Mario Lenzi, uno dei gradi del giornalismo e dell’editoria italiani e dalla città etrusca sono passate anche la scrittrice australiana Germaine Greer e l’attrice Carla Romanelli.

Il fascino della Valdichiana ha conquistato artisti del calibro di Fiorella Mannoia, che ha una casa a Monte San Savino, paese dove "fugge" nei fine settimana Elisabetta Belloni, numero uno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Nella sua villa a Lucignano ha vissuto molti anni Giulia Maria Crespi, già presidente del Fai ed ex proprietaria del Corriere, scomparsa nel 2020. A Civitella ha vissuto l’ultima parte della sua esistenza la scrittrice Muriel Spark.

A Pozzo, frazione alle porte di Foiano, ha acquistato una villa il regista russo Andrej Konchalovsky e in Valdarno, al Borro, la famiglia Ferragamo ha scelto la dimora che un tempo fu del duca Amedeo di Savoia-Aosta. È l’effetto Arezzo Shire.