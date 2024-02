Ragazzino ferito nello scontro auto-scooter

Un minorenne è rimasto ferito ieri mattina nell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 8.15 in via Anconetana, alle porte di Arezzo. Un sinistro nel quale oltre al minorenne, a bordo di uno scooter, è rimasta coinvolta anche un’automobile.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto il minorenne era alla guida del motociclo quando si è scontrato con un’automobile in transito. Immediata la richiesta di aiuto a cui è seguito l’arrivo dei soccorsi per le prime cure del caso al minorenne. Il ragazzo è stato quindi portato in codice due (giallo) al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per ulteriori accertamenti.

Nessuna conseguenza invece per l’automobilista al volante se non la grande paura per quanto accaduto in quel frangente, sulla strada che collega il centro abitato di Staggiano alla rotonda che pora in città, compresa tra la zona del Pantano e quella della Marchionna. Sul posto è intervenuta una ambulanza e l’equipaggio della Croce Bianca di Arezzo per prestare soccorso al ragazzo, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi di legge del sinistro. A loro spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto ieri mattina in quel tratto di strada.