Ragazzi con disabilità. Premiato il sostegno della Fondazione Alice

PRATOVECCHIO

La Fondazione Alice, che si prende cura dei ragazzi con disabilità, ha vinto il Premio della gratuità 2023 Don Paolo Bargigia, consegnato durante l’evento "All’Origine della Gratuità" organizzato a Palazzo Vecchio a Firenze da Voltonet insieme alla Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e la Compagnia delle Opere della Toscana con la collaborazione di Cesvot e della Fondazione CR Firenze. La Fondazione Alice ha una casa in mezzo alla natura del Casentino dove i ragazzi disabili e le loro famiglie possono stare, un giorno, una settimana, un mese in un luogo tranquillo, immerso nel verde per passeggiare, riposarsi, divertirsi, sorridere in compagnia. E’ la casa di Fondazione Alice, nata dall’amore di un padre, Simone Ciulli per la figlia disabile, Alice.

Da questo amore sono nati due progetti: il soggiorno gratuito per disabili e famiglie che qui possono trovare non solo un letto e una tavola apparecchiata ma anche una spalla su cui appoggiarsi, e una rete con altre famiglie per costruire un posto dove, un giorno, i ragazzi potranno stare insieme e vivere, in autonomia, liberamente e dignitosamente, anche quando i genitori non potranno più assisterli.

L’organismo porta avanti inoltre un progetto nelle scuole "Dialoghi sulla disabilità", dà lavoro a persone disabili e ora vuole ampliare la propria attività all’agricoltura e creare una Spa dove persone con disabilità possano passare periodi di vacanza in autonomia. La Fondazione Alice da tanti anni accoglie persone con gravi disabilità intellettive offrendo a chiunque, abili e non abili, un luogo che è diventato una fraternità dove ognuno dà il suo contributo per quello che è. "La diversità, anche la più complessa – si legge negli intenti che l’associazione si è data – può essere accolta e vissuta fino in fondo, così che quello che può sembrare un’utopia presso la Fondazione Alice è diventato realtà".

So.Fa.