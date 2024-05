Rafting sull’Arno e yoga in riserva: tanti eventi a Ponte Buriano

Dallo yoga in riserva al rafting per pulire l’Arno. Primavera di eventi nella Riserva Naturale di Ponte Buriano e la Penna, grazie al progetto di collaborazione tra la Fondazione Arezzointour e T-rafting. Questo progetto mira ad avvalorare il ruolo di "area protetta" alla Riserva Naturale, costituendo un punto di interesse per la comunità aretina e rispondendo adeguatamente alla domanda turistica. Grazie a questa collaborazione, quest’anno arriveranno eventi unici e avvincenti in riserva, adatti a tutti. Durante il mese di maggio, la Riserva si animerà di attività coinvolgenti per la comunità locale. Oggi e il 13 maggio sono previsti eventi speciali con le scuole del territorio, dove i giovani potranno scoprire e apprezzare la bellezza e l’importanza della natura circostante. Domani, in collaborazione con la Misericordia di Arezzo, avremo un evento dedicato all’avvicinamento alle tecniche di primo soccorso, offrendo un’opportunità preziosa per imparare e prepararsi a situazioni di emergenza, gratuito. L’11 maggio segnerà una prima assoluta con la giornata di yoga in Riserva, offrendo un momento di relax e connessione con la natura in un ambiente unico e suggestivo, al costo di 15 euro a persona. Il 18 maggio, parteciperemo attivamente alla tutela del nostro ambiente con un’azione concreta: una giornata a bordo dei gommoni rafting per pulire un tratto dell’Arno, un evento a partecipazione gratuita. Infine, il 22 maggio verrà celebrata la Giornata mondiale della biodiversità con le scuole del territorio, in collaborazione con il Wwf, promuovendo la consapevolezza e l’impegno per la salvaguardia delle specie animali e del loro habitat. Il 25 maggio, in collaborazione con il Soccorso Alpino, si svolgerà un’esercitazione e un aggiornamento per le guide del Soccorso Alpino, favorendo l’affinamento delle loro competenze in ambiente acquatico. Per informazioni sugli eventi, è possibile contattare [email protected] oppure visitare la pagina Facebook "Riserva naturale di Ponte Buriano".