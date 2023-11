Raffica di multe ai furbetti dei rifiuti. Incastrati dalle telecamere di controllo

di Francesca Mangani

Trentuno multe in due mesi. Questi i primi risultati della campagna portata avanti dal Comune per contrastare l’abbandono selvaggio di rifiuti ingombranti. Il primo settembre l’amministrazione ha deciso di aumentare la multa a chi lasciava rifiuti in giro da 25 euro ad 80 euro e contemporaneamente sono statti investiti 30 mila euro nell’attivazione di 5 telecamere che stanno girando su tutto il territorio a seconda delle esigenze o delle segnalazioni ottenute. La gestione del controllo ambientale è stata affidata a una società esterna che ha il compito di controllare il territorio e il corretto conferimento dei rifiuti oltre che fare segnalazioni tramite gli ispettori ambientali. Ed i primi risultati non hanno tardato ad arrivare con già 31 multe fatte.

"Risultati positivi se li guardiamo dal punto di vista del funzionamento delle telecamere e dei controlli – dice l’assessore Francesco Frenos – ma negativi se, al contrario, li vediamo dal punto di vista del senso civico di alcune persone. Come amministratori abbiamo voluto dare un segnale forte e inequivocabile: non possiamo ma soprattutto non vogliamo più tollerare coloro che, senza rispetto per la comunità, per il prossimo e per l’ambiente, abbandonano i rifiuti a fronte di un servizio molto efficiente messo a disposizione da Sei Toscana, per il ritiro gratuito degli ingombranti e per la possibilità di conferimento gratuito nelle isole ecologiche. Nella nuova organizzazione sulla raccolta dei rifiuti a livello comprensoriale e sulla necessità che abbiamo di aumentare la differenziata mettendoci in linea con le regole vigenti, abbiamo dovuto cambiare passo anche sul fronte delle sanzioni e dei controlli".

Da qui l’aumento delle sanzioni, le telecamere attive e l’ingaggio degli ispettori ambientali: 6 persone che hanno il compito di fare segnalazioni, vigilanza attiva, ma anche educazione e aiuto di prossimità. Per prenotare il ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti basta collegarsi al sito https:seitoscana.itritiro-ingombrantie seguire la procedura indicata. È possibile effettuare la prenotazione (800127484).