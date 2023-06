Raffica di investimenti Strutture potenziate con cinque milioni

ANGHIARI

Oltre cinque milioni di euro ad Anghiari per la voce investimenti durante l’anno in corso. Ai più di quattro messi a bilancio per lo sviluppo del territorio, si è aggiunto di recente un altro milione e 300mila euro ottenuto grazie ad una variazione di bilancio deliberata dal consiglio comunale. La variazione di bilancio oltre a integrare e finanziare le opere già annunciate a fine anno, come il Cohousing nell’ex scuola materna via Nova, l’ampliamento dell’asilo nido del capoluogo e i lavori di efficientamento energetico, sarà destinata alla realizzazione di nuove opere pubbliche. In particolare verrà ampliata la scuola dell’infanzia di San Lorenzo e saranno rimosse le barriere sia fisiche che cognitive nel Museo della Battaglia di Anghiari.

"Grazie alla nuova variazione di bilancio, riusciremo a potenziare anche la scuola dell’infanzia implementando i servizi e l’offerta – ha spiegato Daniele Mariotti, assessore al bilancio del Comune di Anghiari – e il progetto, da circa 200mila euro, prevede infatti la realizzazione di una nuova struttura adiacente a quella esistente, antisismica e all’avanguardia in legno, all’interno della quale è prevista una nuova ampia aula, un disimpegno di collegamento e servizi: Inoltre rimuoveremo le barriere fisiche e cognitive nei locali del nostro museo grazie ad un intervento di oltre 320 mila euro". Come già annunciato a fine 2022, gli oltre cinque milioni di investimenti non comporteranno alcun aumento delle tasse: è rimasta infatti inalterata la pressione fiscale, con Imu e Irpef che non sono state toccate. Stabili anche gli stanziamenti per i servizi scolastici, per l’infanzia e per il sociale, senza dimenticare le attività culturali e sportive.

"Anghiari sta crescendo, sta ampliando la propria offerta turistica, i propri servizi e le proprie potenzialità – ha concluso Mariotti – e a dirlo sono i numeri: sempre più persone scelgono il nostro borgo, che grazie al processo di valorizzazione e riqualificazione che abbiamo avviato, sta diventando più attrattivo per i flussi turistici ma anche per i residenti".

C.R.