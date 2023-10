Raffica di furti in centro: due in manette. Avevano colpito negozi e il Santaprisca

Ladri seriali in azione, cadono nella rete della polizia. Martedì la Polizia di Stato di Arezzo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento ad altra misura cautelare, nei confronti di un quarantenne responsabile di numerosi furti, commessi nei negozi del centro. Molti i colpi messi a segno a danno di diverse attività, dietro sempre il suo zampino. Condotte illecite che continuava a portare avanti indisturbato nonostante fosse sottoposto al divieto di dimora in città. Dopo l’ennesimo furto, gli uomini della Squadra Mobile lo hanno rintracciato e portato nel carcere di San Benedetto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le volanti della Questura, invece, sono intervenute all’interno del Conad in via Guido Monaco, l’ex Santaprisca come in molti aretini ancora lo ricordano, dove era stato segnalato un uomo che aveva portato via vari alimenti senza pagare. Alla cassa aveva tirato dritto, ma senza passare inosservato agli addetti che avevano chiamato il 112. L’uomo, identificato dai poliziotti, è un noto personaggio alle forze dell’ordine, pluripregiudicato per furto, già destinatario di avviso orale del Questore di Perugia, che "in trasferta" ad Arezzo continuava a delinquere. Per lui è scattata la denuncia per furto.

Ga.P.