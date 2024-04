Raduno alla ex Cadorna e Vesparezzo: le variazioni a sosta e circolazione

Arezzo, 24 aprile 2024 – Sono due gli appuntamenti nei prossimi giorni festivi che comporteranno durante il mattino modifiche alla sosta e alla circolazione in centro.

Il primo è il decimo raduno degli ex appartenenti al 225esimo reggimento di fanteria Arezzo: dalle 7,30 alle 12,30 una parte del parcheggio di piazza Amintore Fanfani delimitata da apposita segnaletica viene preclusa alla sosta mentre dalle 9,50 alle 10,20 la sfilata dei partecipanti comporterà l’interruzione del traffico in via Petrarca e piazza Guido Monaco.

Il 23esimo raduno Vesparezzo è previsto invece mercoledì 1 maggio: dalle 10 e fino al completo deflusso dei mezzi il transito è interrotto lungo il percorso che comprende viale Bruno Buozzi, via dei Palagi, via Pellicceria, piaggia di San Lorenzo, via Pescioni, via Borgunto, piazza Grande, via Vasari, via dei Pileati, piazza Madonna del Conforto, via Ricasoli, via Sassoverde, via Padre Caprara, via San Clemente, via Garibaldi, via San Lorentino, via Leone Leoni, via Porta Buia, via Garibaldi, via Guido Monaco, piazza Guido Monaco, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via delle Gagliarde, via Garibaldi, via della Minerva, piazza Porta Crucifera, borgo Santa Croce, via Antonio da Sangallo, via Gamurrini, via Buonconte da Montefeltro, via Odoardo Linoli, S.R. 71 in direzione del Casentino.