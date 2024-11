Radici in via Guittone. L’appello del lettore: "Si trovi una soluzione"

"Non sarà il momento di trovare una soluzione per il manto stradale della bella via Fra’ Guittone?" ci scrive Gioele Canapini. "Una strada, "contenuta" da parte della cinta delle mura storiche, attualmente in fase di restauro destinato a riqualificare l’intera area. Forse per risolvere il disastro di Poggio del Sole l’unica possibilità è intervenire in maniera drastica sull’arredo arboreo. Comunque va trovata una soluzione, prima che qualcuno lasci lì, in quella strada, un pezzo della propria auto".