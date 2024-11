"Racconti positivi da tanti miei amici"

Come molte altre delle ragazze in attesa, Aurora è una studentessa universitaria. Ha 23 anni e frequenta una magistrale in ingegneria. Si candida per riempire il vuoto di un periodo di pausa all’università. Si è candidata anche per altre posizioni? "Al momento no. Vorrei fare questa esperienza perché una mia amica me ne ha parlato molto bene, per lei è stata un’esperienza piena di stimoli e mi ha consigliato di candidarmi, quindi eccomi qui". Cosa si aspetta di fare? "Mi piacerebbe somministrare cibo e bevande anche se non ho la formazione specifica richiesta, ma sono curiosa di capire cosa mi offrirà questa esperienza quindi sono aperta a tutto". Aurora ci saluta sorridente, mancano ancora pochi minuti prima del suo colloquio.