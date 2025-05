Raccolta rifiuti, la Tari sarà puntuale. Risparmia chi differenzia di più

A San Giovanni arriva la "Tari Puntuale", una tariffa che sarà legata al reale conferimento dei rifiuti. Dal primo luglio il comune, infatti, adotterà un nuovo sistema tariffario per la gestione dei rifiuti urbani, nient’altro in pratica che un modello che lega una parte dell’importo in bolletta al reale utilizzo del servizio di raccolta dell’indifferenziato da parte delle utenze. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Sei Toscana – Gruppo Iren, ha come obiettivi principali la riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’incremento della raccolta differenziata, in linea con le direttive ambientali europee e nazionali. "Premiare i cittadini virtuosi è il cuore del nuovo sistema", spiega il sindaco Valentina Vadi. "Chi produrrà meno rifiuti indifferenziati pagherà meno, contribuendo anche alla salvaguardia del territorio". Ogni famiglia avrà infatti un numero minimo annuale di svuotamenti del contenitore del secco residuo: eventuali operazioni extra saranno conteggiate nella bolletta dell’anno successivo. I dati raccolti negli ultimi anni mostrano già segnali positivi: la raccolta differenziata è passata dal 39,21% del 2018 a quasi il 70% nei primi mesi del 2025. Nello stesso arco temporale, il quantitativo di rifiuti indifferenziati è sceso da 4.548 a 3.559 tonnellate l’anno. "I dati registrati in questi ultimi mesi, in continua crescita, – ha commentato il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini – dimostrano l’impegno della comunità di San Giovanni Valdarno nel fare una corretta raccolta differenziata dei propri rifiuti. Introdurre un sistema di tariffazione puntuale contribuirà proprio a riconoscere i comportamenti virtuosi dei cittadini che differenziano correttamente. Si tratta di un meccanismo più equo, che incentiva il rispetto per l’ambiente. Siamo al fianco dell’Amministrazione comunale in questa importante fase, tenendo sempre come obiettivo quello di continuare a migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata". Ciononostante però non mancano anche le note negative, come i comportamenti scorretti nell’uso dei contenitori segnalati dai recenti monitoraggi di Sei Toscana. Per combattere questo fenomeno, l’amministrazione ha attivato uno sportello informativo in via dei Rosai 1 e ha organizzato otto incontri pubblici nei quartieri per spiegare il nuovo sistema. Gli appuntamenti si terranno dal 19 al 28 maggio, in orari serali e pomeridiani, per garantire la massima partecipazione.