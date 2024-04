Raccolta rifiuti. Doppia iniziativa con i residenti

CASTEL FOCOGNANO

In vista della riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Castel Focognano sono in programma due incontri pubblici per illustrare ai cittadini i nuovi servizi. Gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con il gestore Sei Toscana, sono fissati per il 16 aprile alle 18 a Rassina nell’auditorium dell’istituto comprensivo Guido Monaco e il 17 aprile sempre alla stessa ora al circolo ricreativo di Salutio. Questa attività si inserisce in una complessiva revisione dei servizi che ha già coinvolto e che interesserà anche gli altri comuni del Casentino con l’obbiettivo di aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata. La sostituzione delle attuali postazioni di raccolta stradale con i nuovi contenitori a caricamento verticale, inizierà a partire dalla fine del mese di aprile. Per consentire a tutti i cittadini di effettuare la raccolta differenziata, ogni postazione sarà allestita con cinque diversi contenitori: carta e cartone (coperchio blu), organico marrone, vetro verde, multi materiale giallo e residuo non riciclabile grigio.

Per aprire i nuovi cassonetti sarà sufficiente premere il bottone rosso per attivare l’elettronica e poi utilizzare il pedale o aprire lo sportello per il conferimento. L’amministrazione comunale di Castel Focognano invita "alla collaborazione di tutti per questa nuova importante fase che ci consentirà un reale miglioramento nella salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano ed un concreto aumento delle percentuali di raccolta differenziata".

S.D.