Raccolta ingombranti. Due paesi fanno rete

I cittadini di Loro Ciuffenna potranno conferire i rifiuti anche nel centro di raccolta di Castiglion Fibocchi e viceversa. Lo prevede un accordo sottoscritto tra le due amministrazioni che permette l’accesso alle tre strutture del territorio per tutti coloro che risiedono nei due comuni confinanti. Ciò garantirà un conferimento più agevole, comodo e veloce. "Pensare e agire come comunità, significa mettere in comune le cose che ciascuno ha per migliorare i servizi di tutti – ha spiegato il sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti –. Ringrazio il comune di Castiglion Fibocchi per l’adesione a questo progetto, che amplia, a costo zero, le possibilità di conferimento dei rifiuti ingombranti, nei rispettivi centri di raccolta, fra territori limitrofi e popolazioni omogenee.

Un altro piccolo passo lungo la via della sostenibilità".

"Si tratta di un’altra importante novità introdotta dalla nostra amministrazione nel progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti – ha aggiunto Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi –. Grazie alla disponibilità e all’intesa con la giunta comunale di Loro Ciuffenna e il supporto sia di Sei Toscana che di Ato Toscana Sud, i cittadini di Castiglion Fibocchi, come quelli di Loro Ciuffenna, potranno conferire a scelta liberamente i propri rifiuti nei tre centri di raccolta in base alle proprie esigenze. Lo scopo è quello di aumentare la fruibilità delle strutture, dando al cittadino una maggiore flessibilità di orari e di giorni di apertura nei vari siti, incentivando così un conferimento consapevole e quindi una maggiore raccolta differenziata".