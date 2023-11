Raccolta differenziata. Si allarga il porta a porta. Raggiunte altre 40 utenze

Novità per la raccolta differenziata a Castiglioni. Il porta a porta arriva anche alla Foce. Da oggi parte il servizio a domicilio per la raccolta differenziata che mira a completare la mappatura del territorio castiglionese, portando il porta porta in altre quaranta utenze nelle zone urbane della Foce e limitrofe. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata grazie al nuovo sistema di raccolta: già nei giorni passati sono stati consegnati dal personale del gestore, Sei Toscana, il kit per la raccolta differenziata e da oggi partirà e andrà a pieno regime progressivamente nelle prossime due settimane. Ai cittadini sono stati quindi consegnati sacchi per la raccolta della carta, sacchi gialli per il multimateriale leggero (imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak) e sacchi grigi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati; mentre la raccolta dei rifiuti organici e del vetro, saranno, invece, posizionati appositi bidoncini stradali.

Il kit sarà, inoltre, corredato dallo specifico materiale informativo con tutte le indicazioni utili per una corretta raccolta differenziata e dal calendario di esposizione dei rifiuti per il loro ritiro."In questi ultimi anni il Comune di Castiglion Fiorentino ha intrapreso un percorso impegnativo e ambizioso in tema di gestione dei rifiuti – commenta l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani – attraverso una riorganizzazione dei servizi sia nel centro storico che in altre zone del territorio, la raccolta differenziata ha raggiunto livelli percentuali tra i più alti della nostra provincia". "Con questo ultimo step, andiamo a completare la mappatura della raccolta porta a porta all’interno del territorio di Castiglion Fiorentino, già giunta alla soglia del 90% con l’estensione del servizio alle utenze della Val di Chio, attuata lo scorso anno - prosegue Sebastiani - in questo percorso, la partecipazione e la risposta attiva dei cittadini ci ha incoraggiato ad andare avanti per avvicinarci ulteriormente agli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa". "Un cammino che ci ha dimostrato come, con un piccolo sforzo quotidiano e con l’impegno di tutti, si possa arrivare a un reale miglioramento in termini ambientali e di valorizzazione del rifiuto" conclude l’assessore Sebastiani.