Qui dalla National Gallery Da Londra per Margarito

Un viaggio alla scoperta della pittura del Duecento, nel’opera di uno dei massimi interpreti di quella stagione: fino al 29 luglio, il Museo di Arte Medievale di Arezzo ospita la piccola ma significativa esposizione Il magistero medievale di Margarito d’Arezzo - La ‘Madonna delle Vertighe’ e le opere del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo. L’esposizione, curata da Luisa Berretti e Rossella Cavigli, riunisce parte del corpus delle opere di Margarito e rende omaggio al suo genio creativo: l’occasione dei lavori strutturali in corso al Santuario delle Vertighe che hanno comportato il ricovero delle opere esposte in chiesa nel deposito del convento annesso, rappresenta infatti un’opportunità unica per mettere a confronto diretto il dossale con la Vergine con il Bambino in trono e storie della Vergine con santi e sante, capolavoro su fondo oro di Margarito d’Arezzo (1240 ca.-1290) e Restoro d’Arezzo (ante 1239 - post 1282), con le opere di Margarito esposte al Museo d’Arte Medievale. L’evento espositivo ha richiamato anche studiosi dalla National Gallery di Londra: Luisa Berretti (foto) direttore del museo, ha incontrato i colleghi della National Gallery Helen Howard, Kristina Mandy, David Peggie, Laura Llewellyn, Imogen Tedbury per studiare il dossale di Margarito d’Arezzo. Proseguono anche le collaterali: domani alle 16 incontro con Pierluigi Licciardello dell’università di Bologna su Vita religiosa e culto dei santi ad Arezzo nel Duecento. Durabte l’esposizione anche tour guidati ai luoghi di Margarito con le guide: ogni venerdì alle 10 e ogni sabato alle 10.30 e alle 11. Ogni tour avrà una durata di circa 2 ore info 0575 377468.