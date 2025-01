"Quello che ci muove". Mostra e video con gli studenti

Prosegue Quello che ci muove, progetto nato nell’ambito del bando Per Chi Crea promosso da Siae e MiC con l’obbiettivo di ridare spazio al corpo e al movimento con esperienze artistiche e culturali dedicate agli studenti dell’Istituto Comprensivo F. Severi, capofila del progetto, in sinergia con l’Associazione Sosta Palmizi, in partenariato anche con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e il centro d’arte Rosy Boa. Nelle scorse settimane gli studenti di primaria hanno avuto modo di incontrare Valentina Dal Mas, danzatrice e coreografa con uno sguardo rivolto al settore socio-educativo e ai contesti di cura. L’artista ha accompagnato i partecipanti in un percorso attraverso il movimento espressivo, pratiche immaginative e teatrali sul tema del mostro, figura centrale nel suo spettacolo Luna e il suo Mostrogiramondo presentato in replica matinée per le scuole al Teatro Mecenate. A seguire le docenti Ilaria Gradassi e Marcella Manco hanno coinvolto gli studenti in un ciclo di incontri dal titolo "Raccontare la danza con segni, immagini e parole". Gli appuntamenti sono stati documentati dal progetto On-move con studenti videomaker. Marzo vedrà il progetto Quello che ci muove aprire le porte del centro d’arte Rosy Boa. Venerdì 22 marzo appuntamento con una mostra delle opere realizzate nei laboratori scolastici.