Quelle notti sulla paglia per sopravvivere

Dormono sulla paglia accatastata sui rimorchi dei loro trattori. Su giacigli che li fanno assomigliare a tanti Bambini Gesù troppo cresciuti gli agricoltori aretini, almeno una sessantina, si preparano alla manifestazione prevista per domani a Roma per protestare contro le politiche agricole nazionali ed europee. In una terra in cui la vocazione agricola è ancora fortissima la protesta dei trattori e più profonda del malcontento per le singole decisioni che li fanno arrabbiare. Gli agricoltori sono sempre più vittime di una filiera agroalimentare dove a dettare legge è un sistema piegato, tuttora, alla grande distribuzione tra pratiche sleali e vendite sottocosto. Che forse fanno bene al nostro portafoglio ma infliggono colpi mortali alla nostra agricoltura.