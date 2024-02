Quel Vivaldi in "prima" davanti alle scuole

L’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta dal Maestro Domenico Pierini, si è esibita nell’Auditorium Guido d’Arezzo Caurum Hall. L’iniziativa - promossa dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dall’azienda Caurum - è nata per avvicinare ragazzi e ragazze alla musica classica. Circa 600 studenti delle scuole primarie e secondarie hanno assistito, insieme agli insegnanti, all’esecuzione di alcuni dei brani più celebri delle "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi. Inizialmente la sala era invasa dal chiacchiericcio ma all’arrivo dell’orchestra è sceso il silenzio, durato solo pochi minuti: gli spettatori si sono resi conto che l’orchestra, dopo aver accordato gli strumenti, era immobile in attesa. Si è avvertito in sala un certo imbarazzo, interrotto da risatine e colpi di tosse nervosi, dovuti all’inesperienza degli ascoltatori. Poi, finalmente, si è visto arrivare il direttore d’orchestra che ha dato avvio allo spettacolo. L’orchestra ha iniziato con arie della "Primavera" che gli studenti hanno immediatamente riconosciuto ed apprezzato. Al termine dell’esecuzione, la sala è esplosa in un caloroso applauso; da quel momento l’attenzione e l’entusiasmo da parte di tutti, grandi e piccini, è andato crescendo. Il culmine è arrivato con l’ascolto del coinvolgente brano dell’ "Estate": la tempesta estiva a cui fa riferimento il brano musicale ha creato, grazie al suono incalzante degli archi, un’atmosfera particolare in sala, tale da far quasi percepire un temporale di tuoni e fulmini.