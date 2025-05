Quel tris del Foiano agli Azzurrini: 55 anni fa un risultato storico

Una data storica per lo sport foianese perché segna la vittoria di un’impresa apparentemente impossibile. È il 10 maggio 1980. La squadra amaranto stravince l’amichevole a Coverciano con gli Azzurrini. La Nazione, quel giorno titolava: "Deludono gli Azzurrini contro il Foiano, 3-1". Quel giorno è rimasto nella memoria di molti dei giocatori di allora, oggi con i capelli bianchi ma con lo spirito di 55 anni fa. E un obiettivo: rintracciare tutti i protagonisti di quella magica sfida per celebrarla, ancora una volta. L’idea e il progetto sono di Ilario Vigliazzi e Marcello Agnoletti.

"Fu una partita al batticuore, indimenticabile. Una gara molto difficile perché in una sezione di gioco, tutti sottolineavano che noi vincevamo 1 a 0 con gol di Pagliucoli". Ma quella era solo la prima avvisaglia della vittoria che di lì a poco sarebbe arrivata, portando la squadra foianese alla ribalta delle cronache, oltre i confini comunali. Di lì a breve, il Foiano con l’allenatore Caroni raggiungerà la serie D. "Il massimo livello dei dilettanti" rievocano Vigliazzi e Agnoletti.

E con l’innesto nel tempo di altri uomini-chiave come “Maccari, Giamboni, Petrelli, Tralci, Iaconi, Taddei, Mostacci, Bignozzi, Pasqualini, il grande amico del Sip Leonardo Caldelli nel ruolo di portiere”, la compagine foianese diventò ben presto uno “squadrone” temuto da tutte le avversarie. “Hanno giocato con noi, tra gli altri, Franco Parigi, all’epoca presidente della Provincia, non solo al calcio ma anche al tamburello (fino a raggiungere la serie B) e Sassoli, attualmente presidente del Calcit di Arezzo” dicono Vigliazzi e Agnoletti.

Ma lo sport foianese raggiunse altri traguardi importanti. "A fine anni ’70 l’Avis Pallavolo giocò in serie A (girono unico nazionale) con Gervasi, Vanni, Tiezzi e i fratelli Rossi. E ancora: Magnanensi, Guiducci, con allenatori Pieri e Frizzarini. Il presidentissimo era Lido Lodovichi che guidava anche la società di calcio". Sono passati 55 anni da quel periodo d’oro per lo sport foianese e l’intento di Vigliazzi e Agnoletti è "riunire i campioni di allora per celebrare insieme una vittoria indimenticabile".