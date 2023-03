Quegli impegni alla scoperta di se stessi

Lo sport è spesso legato all’idea di gare, competizione, allenamenti, ma secondo noi c’è di più. Abbiamo discusso in classe su questo argomento: cosa rappresenta per noi lo sport.

Aiuta a crescere: quando pratichi un’attività sportiva, quando riesci in una nuova cosa su cui ti sei allenato tanto, è una sorta di conquista. Lo sport può cambiare la vita dal punto di vista della crescita personale: senti che la tua autostima aumenta, acquisisci sicurezza e responsabilità, oltre che disciplina e rispetto delle regole.

Aiuta a capire chi sei: attraverso la pratica sportiva puoi conoscerti meglio, capire come sei e qual è la disciplina che ti piace e quella che non fa per te. L’attività fisica non serve solo per dimagrire, ma è qualcosa che deve essere fatto per piacere, per stare bene e a proprio agio. Conosci le tue abilità e i tuoi limiti, ciò in cui sei bravo e cosa invece devi migliorare.

Aiuta a capire il senso dell’aiutarsi a vicenda: il valore dello sport, soprattutto quelli di squadra, è riunire le persone che ne fanno parte o che tifano per lo stesso team.

E, infine, è divertimento: lo si fa perché piace, per sentirti felice e provare emozioni.