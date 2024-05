Quattro giorni col mercato europeo. Viale Diaz invasa da quasi 40 stand

di Massimo Bagiardi

Viale Diaz è pronta a vestirsi a festa per il ritorno del mercato europeo. Taglio del nostro domani, alle 17,30, a della manifestazione che, come ogni anno, ospiterà sapori, profumi e tradizioni in una quattro giorni con 36 espositori provenienti da ogni parte del mondo. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune , il contributo della Banca di Credito Cooperativo del Valdarno e il patrocinio della camera di commercio di Arezzo-Siena vedrà parte attiva ben 16 nazioni diverse tra Europa e il resto del mondo: Austria, Germania, Grecia, Rep. Ceca, Spagna, Ungheria, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Brasile, Messico, e naturalmente alcune regioni dell’Italia.

Si potranno gustare le prelibatezze italiane e di tutto il mondo oltre allo street food di qualità, con uno spazio apposito anche con cucine On the road accompagnato, e non potrebbe essere altrimenti, dalle migliori birre artigianali in una vera e propria "food and drink experience". "Confesercenti anche quest’anno torna con un vero piacere a Valdarno – commenta Valeria Alvisi, direttore provinciale Confesercenti – per due motivi, sia perché il Mercato europeo è uno dei pochi eventi capaci di riproporsi ogni anno con rinnovato vigore e di catturare l’attenzione di un sempre crescente numero di visitatori e poter contribuire, anche se in maniera indiretta, a favorire una maggiore animazione e promozione del centro storico e della sua rete commerciale". Sara Ballerini, responsabili confesercenti Valdarno, entra nel merito della manifestazione: "Quest’anno l’offerta di prodotti ed espositori si conferma sia nei numeri degli espositori presenti e nella qualità degli articoli. Troveremo cucine indiane, argentine, messicane e brasiliane, altre europee come quelle polacche, greche e spagnole e non mancheranno gli stand con la cucina abruzzese e gli arrosticini, la Sicilia con pane ca meusa, arancini, cannoli, le specialità della Sardegna. Sarà variegata anche l’offerta di articoli di artigianato sia italiano che estero". L’inaugurazione , come detto, è fissata per domani in viale Diaz e in occasione di questo evento il tradizionale mercato cittadino in centro storico resterà allestito per l’intera giornata di sabato.