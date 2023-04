Quattro feriti nell’auto fuori strada, due bambine ricoverate all’ospedale pediatrico Meyer

Terontola (Arezzo), 27 aprile 2023 – Quattro persone, tra i quali due bambine, sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 22,30 di giovedì 26 aprile. L’incidente è avvenuto in provincia di Arezzo, lungo la strada regionale 75, in corrispondenza dell'abitato di Terontola, frazione del comune di Cortona.

I quattro - un uomo di 30 anni, una donna di 25 anni e due bambine - erano a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti un'automedica, ambulanze della Misericordia di Cortona e Castiglion Fiorentino, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le due bambine sono state trasferite all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.