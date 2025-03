Quattro defibrillatori tra la città e la periferia. L’iniziativa della Lega

Installati quattro nuovi defibrillatori. Continua l’iniziativa di Federico Rossi (in foto), segretario comunale e capogruppo consiliare Lega di Arezzo. "I quattro defibrillatori sono già installati e attivi in via Monte Falco dove è stato posizionato nelle vicinanze del parco comunale Ducci, in zona Meridiana ha trovato collocazione nell’area verde in via Pizzuto; un terzo Dae è stato sistemato tra via dei Platani e via dei Tigli, mentre il quarto è stato posto adiacente al parco giochi di Chiani nelle vicinanze della Chiesa.