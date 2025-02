Quattro chef valdarnesi a Sanremo: tutte donne alla guida delle cucine

Valdarno (Arezzo), 8 febbraio 2025 – LadyChef valdarnesi protagoniste a Casa Sanremo 2025. La città ligure, come ogni anno, si prepara ad accogliere, oltre ai grandi nomi della musica italiana, anche l’eccellenza gastronomica del nostro Paese.

Un nutrito team del Comparto LadyChef della Federazione Italiana Cuochi della Toscana sarà infatti protagonista nella “Cucina di Casa Sanremo” durante il Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio.

Le quattro chef valdarnesi nelle cucine di Sanremo

Tra le 14 professioniste selezionate, provenienti dalle sette associazioni provinciali toscane, spiccano quattro rappresentanti dell’Associazione Cuochi Valdarno, pronte a portare in riviera la loro esperienza e il loro talento culinario.

Tra le partecipanti valdarnesi troviamo Franca Cilibrizzi, volto noto della ristorazione locale e proprietaria dell’Osteria di Rendola di Montevarchi.

Con una carriera trentennale nel settore, ha iniziato giovanissima come chef a domicilio, conquistando pubblico e critica con eventi che esaltano i sapori del territorio.

Già protagonista di un’esperienza a Casa Sanremo nel 2020, torna quest’anno con la sua cucina autentica e ricca di tradizione.

Al suo fianco ci sarà Silvia Bernini, che vanta un curriculum variegato nel settore della ristorazione.

Dalla gestione di bar e catering fino al banqueting e al ruolo di cuoco e aiuto cuoco presso Jovannino Ortolab di Arezzo, ha maturato un’ampia esperienza che metterà al servizio dell’evento sanremese.

Per la prima volta a Casa Sanremo, invece, Lucia Mulinacci, socia dell’Associazione Cuochi Valdarno dal 2020.

Proprietaria di una gastronomia a San Giovanni, è una presenza attiva in numerosi eventi del settore, portando avanti con passione la tradizione culinaria toscana. Chiude il quartetto Caterina Betti, chef di “Cucinare Catering Eventi“ di Perugia, con un percorso professionale singolare.

Dopo aver iniziato come fotografa creativa, ha seguito la sua passione per la cucina frequentando prestigiose scuole, tra cui l’Accademia Italiana Chef. Specializzata nella cucina umbra, nota per i suoi sapori autentici e i prodotti autoctoni, è pronta a mettere in mostra il proprio talento per la prima volta nell’ambito di Casa Sanremo, che è il cuore pulsante degli eventi collaterali del Festival, un luogo d’incontro per artisti, giornalisti e professionisti dello spettacolo.

Le LadyChef valdarnesi avranno il compito di deliziare gli ospiti con piatti che raccontano il territorio e la tradizione gastronomica regionale, con un occhio all’innovazione e alla creatività.