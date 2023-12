Quasi 700 alberi in più per rendere il comune sempre più green

MONTEVARCHI

Al via la piantumazione di 687 nuovi alberi a Montevarchi. Già partiti gli interventi compresi nel progetto mirato ad abbattere le emissioni climalteranti in ambito urbano. Un piano che prevede tre lotti distinti di interventi, attivati con una spesa complessiva di 470 mila euro, 153 mila dei quali reperiti tra le pieghe del bilancio municipale, e realizzati rispettivamente a Montevarchi Nord, nel quartiere di Levanella e a Levane, vicino alla scuola primaria della frazione. L’obiettivo, ha sottolineato il sindaco Silvia Chiassai Martini, è rendere il comune sempre più "green" ed ecosostenibile. Un percorso che va a braccetto con il varo in città della Fondazione Cer Valdarno, la prima comunità energetica a trazione pubblica in ambito nazionale. E se quest’ultima, ha precisato la sindaca, è ormai un modello virtuoso ed esportabile in altre realtà italiane per il risparmio di energia e i benefici sull’ambiente, anche la messa a dimora di un gran numero di alberi farà la sua parte per migliorare la qualità dell’habitat montevarchino. "Già nel 2020 – ha ricordato – avevamo partecipato al bando regionale ‘Progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano’, risultando al 29° posto in graduatoria. Con la caparbietà che ci contraddistingue, abbiamo ripresentato il progetto al Fondo ministeriale per lo sviluppo e la coesione, ottenendo finalmente il finanziamento". Scelte da esperti del settore, le essenze da collocare sono adatte ad assorbire fumi, polveri e stoccare Co2, con l’occhio attento, è stato detto, a non ripetere gli errori del passato quando furono state piantate specie inidonee a vivere nel contesto cittadino.

A Montevarchi Nord saranno 145 i nuovi alberi, mentre un nuovo boschetto con 280 piante ad alto fusto sorgerà nell’area artigianale a Levanella dove ne cresceranno altre 230 nella zona di via Mercurio e 30 pianteranno radici nelle vicinanze della elementare levanese.