Quarto Anno Rondine, iscrizioni aperte fino al 31 gennaio

Arezzo, 27 novembre 2024 – Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 del Quarto Anno Rondine. Un percorso innovativo di educazione e formazione, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica, per cui sarà possibile presentare la propria candidatura entro il 31 gennaio 2025.

Il Quarto Anno Rondine è un programma dedicato a studenti talentuosi dei licei classico, scientifico e delle scienze umane di tutta Italia: un’opportunità unica per chi desidera ampliare i propri orizzonti, mettersi in gioco come individuo oltre che come studente, puntare sulla didattica delle relazioni e iniziare a costruire concretamente il proprio futuro.

Si svolge nella Cittadella della Pace ad Arezzo, dove gli studenti vivono un anno scuola a contatto con la World House di Rondine, uno studentato internazionale dove si formano giovani provenienti da Paesi interessati da guerre e conflitti, impegnati nella costruzione della pace.

Una nuova strada per sviluppare un senso critico capace di abbracciare una visione globale. Il Quarto Anno Rondine, basato sul Metodo Rondine, aiuta gli studenti a sviluppare le proprie risorse interiori e a prepararsi ad affrontare i conflitti e le sfide della società moderna, sempre più complesse e rapide.

Un metodo che rappresenta un valido strumento per promuovere i valori del dialogo, dell’inclusione, della convivenza pacifica, della cittadinanza attiva e digitale per agevolare la lotta al bullismo e alla violenza nelle scuole.

Inoltre il Quarto Anno Rondine non finisce a giugno! Grazie al programma Itaca, un percorso di innovazione sociale che offre due anni di formazione e accompagnamento alla progettazione, i giovani entreranno in un network di giovani ma anche docenti, professionisti e mentori provenienti da diversi settori, che li supporteranno costantemente nello sviluppo e realizzazione dei propri progetti di impatto sociale.

Un’opportunità unica per trasformare i propri sogni in azioni concrete e dare risposta ai bisogni di coesione dei territori italiani. «Qui ogni giorno è un’occasione per mettersi in discussione e scoprire nuovi lati di me. Una delle cose più importanti che sto imparando è l’importanza di valorizzare ed accogliere le proprie debolezze, accettandole e rendendole punti di forza.

I miei compagni di classe sono parte indispensabile del mio percorso, qui sto capendo come le relazioni che viviamo ogni giorno ci portano una ricchezza enorme e ci aiutano a capire chi siamo e come possiamo dare il nostro contributo nel mondo», racconta Sara Fiorentini, studentessa del Quarto Anno.

Per accedere alla selezione per l'A.S. 2025/26 e ai contributi a sostegno della partecipazione degli studenti, è possibile inviare la propria candidatura on line entro il 31 gennaio 2025 dal sito https://quartoanno.rondine.org/partecipa-al-bando/ Per informazioni scrivere a [email protected].

Perché frequentare il Quarto Anno Rondine Il Quarto Anno Rondine offre un’esperienza formativa completa, focalizzata sulla crescita personale e sull’educazione a tutto tondo, combinando diverse componenti fondamentali.

La didattica innovativa del programma si distingue per l’attenzione alla relazione educativa tra docenti, studenti e gruppo classe, integrando tecnologie digitali avanzate con il metodo Rondine, incentrato sulla crescita emotiva e relazionale. Lezioni non frontali, percorsi interdisciplinari e applicativi digitali rendono l’apprendimento più critico e creativo, collegando i contenuti disciplinari all’attualità e ai temi chiave di Rondine.

Un altro aspetto chiave è la capacità di trasformare i conflitti in opportunità, sviluppando consapevolezza critica e rafforzando le competenze emotive e relazionali. Grazie al Metodo Rondine gli studenti imparano a trovare il proprio equilibrio interiore, indispensabile per affrontare le sfide della società fluida del terzo millennio.

La dimensione internazionale della Cittadella della Pace rende il Quarto Anno Rondine molto di più di un anno all’estero! Permette di vivere un ambiente protetto ma dove si sperimenta autonomia e responsabilità; dove si incontrano giovani di tutto il mondo: le loro storie e culture arricchiscono l’esperienza, offrendo agli studenti una nuova prospettiva sulla scuola, su sé stessi e sulla società globale.

Infine, il lavoro sulla vocazione professionale dei ragazzi e l’impatto sociale del programma si estende oltre la Cittadella, fino ad arrivare a tutto il Paese. Gli studenti vengono formati come innovatori sociali, pronti a iniziare a costruire il proprio futuro professionale e mettere le competenze acquisite al servizio della propria comunità.

Al termine dell’anno potranno entrare nel network di Itaca, continuando la formazione professionale accanto agli oltre 200 ex studenti “changemakers”, le Rondinelle d’Oro, che stanno sviluppando progetti di innovazione sociale in Italia e nel mondo. I Partner Il valore del Quarto Anno Rondine è garantito da un vasto network di partner che supportano il progetto.

Questa rete unisce soggetti diversi con l’obiettivo comune di sostenere un’esperienza formativa con un impatto pratico ed esperienziale immediato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosce il progetto come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica. Il supporto della rete scolastica territoriale è cruciale.

Il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo è titolare della sperimentazione presso il Ministero dell’Istruzione. Grazie a un accordo tra Rondine Cittadella della Pace e le scuole della provincia di Arezzo (Liceo F. Petrarca, Liceo F. Redi, ITIS Galilei, Convitto nazionale Vittorio Emanuele II), il programma garantisce i piani ministeriali per tutti gli indirizzi liceali del “Quarto Anno Rondine”.

Grazie ai partenariati e alla rete ampia che Rondine ha costruito negli anni, saranno messe a disposizione borse di studio parziali a supporto della partecipazione degli studenti.