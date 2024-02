Quaresima, al via le celebrazioni. Vescovo in viaggio tra le parrocchie

Il 14 febbraio, con le liturgie del mercoledì delle Ceneri, s’avvia il tempo della Quaresima che quest’anno coincide con la vigilia della festa della Madonna del Conforto, e darà un tono particolare alla conclusione della novena che si sta svolgendo in questi giorni. In cattedrale, la celebrazione delle ceneri sarà presieduta dal vescovo Migliavacca (nella foto) alle 18, preceduta alle 17 da una liturgia penitenziale. Il vescovo guiderà la comunità diocesana lungo l’itinerario quaresimale e sarà presente, settimana dopo settimana, in ciascuna delle sette zone pastorali della diocesi per le tradizionali Stazioni Quaresimali; ogni venerdì alle 20.30. Spetterà alla Giostra del Saracino chiudere la novena per la Madonna del Conforto. Gli incontri di preghiera, attraverso i quali i fedeli si avvicineranno alla data delle celebrazioni solenni in duomo, sono iniziati il 6. Giovedì alle 21.30, nel giorno della ricorrenza del miracolo, la rappresentativa composta dai quartieri, gli Sbandieratori, dal Gruppo Musici e dall’Associazione Signa Arretii farà il suo ingresso in cattedrale alle 21.30. Sabato, nell’ambito delle celebrazioni per la Madonna del Conforto, la Fondazione Arezzo Intour organizza una visita guidata dal titolo "Arezzo dei Miracoli Mariani". La Quaresima è tempo di carità, la diocesi aderisce alla colletta nazionale indetta dalla Presidenza della Cei per domenica a sostegno degli interventi umanitari e per progetti di pace e riconciliazione in Terra Santa.

A livello locale, la colletta della "Quaresima di Carità" promossa dalla diocesi sarà indirizzata quest’anno al sostegno del dormitorio della Caritas e del progetto "Reti doposcuola giovani".