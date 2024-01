Quaranta studenti racconteranno il Valdarno ai turisti

Promuovere l’ambito turistico del territorio valdarnese grazie alla mano degli studenti. Ha preso ufficialmente il via il progetto "Close to Home" che fino alla fine del mese di marzo coinvolgerà oltre 40 ragazzi delle scuole secondarie della vallata aretina nella progettazione professionale, ideazione e realizzazione creativa di una campagna di comunicazione per il territorio. Protagonisti saranno 17 diplomandi in grafica e comunicazione dell’istituto Varchi di Montevarchi e 26 studenti, selezionati, tra le classi prime e seconde dell’ISIS di San Giovanni Valdarno e delle classi quarte del liceo "Giovanni da San Giovanni" insieme ai loro docenti. Lavoreranno assieme a Federico Alberto, direttore creativo dell’agenzia di comunicazione Studiowiki - membro della rete di imprese Destination Design, aggiudicataria del servizio di valorizzazione turistica dell’Ambito Turistico Valdarno. I giovani saranno chiamati a definire le strategie di comunicazione, elaborare l’immagine grafica oltre a creare contenuti testuali e visivi della campagna di promozione organizzando, poi, una conferenza stampa di lancio prevista nel mese di aprile.

Un qualcosa di nuovo, per rendere cittadini e operatori turistici consapevoli della bellezza del proprio territorio: "Con questa iniziativa vogliamo rendere i giovani protagonisti attivi dell’impegno per la valorizzazione dell’immagine del Valdarno aretino – spiega Nicola Benini (nella foto), sindaco di Bucine, Comune capofila dell’Ambito Turistico – In un’ottica di promozione partecipata, forniremo quindi loro strumenti utili per diventare ambasciatori del territorio prima di tutto all’interno delle loro reti familiari, amicali e sociali, ma anche rispetto all’intera comunità locale."

Mas.Bag.