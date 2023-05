Quaranta artisti all’Aurora per la festa di RadiciMusic Records

Stasera si conclude FolkAurora 2023 con un evento speciale; la casa discografica RadiciMusic Records, con sede in Valdarno, porta sul palco del Circolo 40 musicisti da tutta Italia. Aurora e il direttore artistico Silvio Trotta presentano un programma particolare incentrato sulla musica di qualità. I musicisti dell’etichetta discografica RadiciMusic diretta da Aldo Coppola Neri e Stefania Cocozza si esibiranno in una ventina di live set, una non stop sul palco di Sant’Agostino dalle 18 a mezzanotte. Più che un concerto una festa, vari generi, varie formazioni, diverse proposte musicali, strumenti dai più folk e inusuali, ai più classici e conosciuti. Etichetta indipendente, la toscana RadiciMusic Records promuove dal 2000 la nuova musica italiana, nata dall’incontro tra i suoni delle radici e stili musicali diversi. Presenti: Claudia Bombardella, Silvio Trotta, Miranda Cortes, Mauro Manicardi, Daria Falco e Bruno Galeone, Silvia Conti e Bob Mangione, Eleonora Betti, Ance, Alia, Marco Chiavistrelli, Mattia Ceccantini, Cosimo Bianciardi, Calimani, La Malinconia Della Luna A Mezzogiorno, Mandalamarra, Macola & Vibronda, Banda Putiferio, Gianni Placido, Piero Lanini. Ingresso libero.