Quando una chat dietro le vetrine salva la vita

Sul tavolo c’è il dossier sicurezza. Di questo ragionano da settimane prefetto e commercianti, per far fronte comune e arginare un fenomeno che anche qui ha rialzato la testa: assalti ai negozi, in centro, e perfino a colpi di machete nei supermercati. Negozianti nel mirino di balordi, non siamo all’emergenza ma l’allerta sale. Si lavora a un piano che metta in rete le professionalità delle forze dell’ordine e la pratica quotidiana di chi ogni giorno alza la saracinesca e sta in mezzo alla gente. Cosa bolle in pentola? Un sistema integrato di vigilanza, operativo anche sulle frequenze dei cellulari. Come una chat per segnalare anomalie o, in casi estremi, bande in azione. Perchè la sicurezza percepita a volte pesa di più di quella reale.