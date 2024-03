La Fraternita dei Laici invita all’inaugurazione della Mostra "Quando il palazzo di Fraternita era un Tribunale", sabato 23 marzo alle ore 10:30 in Sala Camu. L’evento nasce per recuperate la memoria del palazzo di fraternita sede del Tribunale e degli uffici giudiziari e dell’ordine degli avvocati.Introdurrà l’incontro il dottor Pier Luigi Rossi Primo Rettore della Fraternita dei Laici. Poi i saluti istituzionali del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, della Presidente della Sezione penale del tribunale di Arezzo Annamaria Loprete, del Presidente dell’ordine degli avvocati di Arezzo Rita Cavezzuti e del Presidente della Fondazione per la formazione forense Andrea Iodice. All’incontro interverranno anche il dottor Giovanni Fruganti, Magistrato già presidente del Tribunale di Arezzo, e l’avvocato Vincenzo Iodice già presidente dell’ordine degli avvovcati di Arezzo, l’avvocato Simone De Fraja avvocato di Arezzo e storico e l’avvocati Piero Melani Graverini, già presidente dell’ordine aretino. L’incontro è anche valido come corso di accreditamento del consiglio d’ordine degli avvocati di Arezzo per 2 crediti formativi.