"Quando il lupo bussa alla porta": quarto convegno organizzato dal comitato Emergenza Lupo

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Il Comitato Emergenza Lupo – Arezzo annuncia il suo quarto convegno, un evento che affronta le problematiche legate alla presenza del lupo nelle aree antropizzate del territorio.

Questo appuntamento rappresenta il culmine di due anni di impegno del comitato e un'opportunità per celebrare importanti risultati ottenuti, come l'approvazione bipartisan da parte del Consiglio Regionale della Toscana per la dotazione dei pronto soccorso (umani e veterinari) di tamponi per il prelievo del DNA sulle morsicature.

L'incontro, che si terrà il 17 gennaio alle 20.30 alla Casa dell’Energia di Arezzo (Via Leone Leoni, 1), sarà anche l’occasione per annunciare le nuove iniziative per il futuro.

Un programma ricco di interventi Moderato dall’esperto in comunicazione Luigi De Concilio, il convegno vedrà la partecipazione di relatori che esploreranno vari aspetti dell’impatto dei lupi:

• Marco Bruni, Presidente del Comitato Emergenza Lupo, presenterà la situazione attuale e le prospettive future, con particolare attenzione alle discussioni sul possibile declassamento del livello di protezione del lupo.

• Manuela Cipriani, allevatrice e Presidente dell'Assemblea Provinciale Allevatori della provincia di Arezzo e membro del Comitato Direttivo Regionale ARAT parlerà di impatto del lupo negli allevamenti della nostra provincia.

• Valentina Calderoni, educatrice cinofila e amministratrice del gruppo "Attenti al Lupo", tratterà il tema delle predazioni a danno dei cani, un argomento particolarmente delicato e drammaticamente attuale.

• Alessandro Giangio, cacciatore professionista e creatore del canale YouTube "Wildhunters", offrirà una prospettiva internazionale sulla gestione venatoria del lupo, con riferimenti agli Stati Uniti, al Canada e alla relazione culturale dei Nativi Americani con questo animale.

• Giuliano Milana e Spartaco Gippoliti, rispettivamente biologo e conservazionista, presenteranno un video dal titolo “Per una gestione sensata del lupo in Italia”, con un approccio scientifico al problema della gestione del lupo.

• Giampaolo Natale, padre di Rebecca, la bambina vittima di in un attacco da lupo a Vasto (CH), condividerà la sua esperienza personale, ponendo interrogativi su come il valore della vita umana sia stato declassato in favore della vita animale. Conclusioni e partecipazione istituzionale.

A chiudere i lavori sarà Marco Casucci, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, che in questi due anni ha sostenuto attivamente le attività del Comitato. Un invito aperto alla cittadinanza: Il convegno “Quando il lupo bussa alla porta” invita tutti a partecipare per approfondire un tema complesso e divisivo.

"Le soluzioni si trovano con la conoscenza e il dialogo, non con il dogmatismo" è il messaggio del Comitato Emergenza Lupo. Ingresso libero.