Pupo: "Parto dal Prato, torno a Mosca". Chiude il Mengo e lancia il nuovo tour. Concerto gratuito poi via per il mondo

di Angela BaldiAREZZO"Festeggio le nozze d’oro di Pupo con la sua carriera e i 70 anni di Enzo". Una ricorrenza speciale da celebrare con un world tour che toccherà Italia, Europa, America, Canada e Australia e che partirà con un’anteprima proprio ad Arezzo. Il Su di noi, la nostra storia, il tour mondiale di Pupo per i 50 anni di carriera e i 70 di Enzo Ghinazzi è pronto a regalare una serata unica alla città. Lo farà domenica 13 luglio ad ingresso gratuito al Prato per la serata finale del Mengo Music Fest 2025. E’ quanto ha in serbo Paco Mengozzi per chiudere la 21esima edizione del festival. Sei serate dall’8 al 13 luglio che porteranno il meglio della musica nella confermata location del Prato. "Quest’anno Pupo festeggia due importanti ricorrenze, compie 70 anni e ha iniziato 50 anni fa la sua carriera – dice il sindaco Ghinelli – e per l’occasione lancia il suo tour mondiale proprio da Arezzo. E’ un onore visto il grande legame con la città". "Grazie al Comune che sostiene la manifestazione da sempre – dice Paco Mengozzi patron del festival – il concerto di Pupo è nato durante una chiacchierata, per omaggiare questo grande artistal. E’ un regalo alla città, sponsor e istituzioni permettono di realizzarlo ad ingresso gratuito in una location unica come il Prato". "Sapete quanto è grande l’affetto per la mia città, ho scelto di viverci sempre, nel bene e nel male – spiega Pupo - ho avuto successo 50 anni fa, poi ci sono state anche cadute, ma sono contento della scelta fatta di restare legato ad Arezzo, mi ha reso più forte. Chi come me va in giro per il mondo ha bisogno di avere un rapporto con la gente del proprio luogo d’origine, sta lì la misura di quello che hai fatto più che i successi mondiali". È un anno particolare questo per Pupo. A febbraio è nata Gemma, la quarta nipotina, figlia di Clara che ha inciso col padre il singolo Centro del Mondo. Il 16 marzo la sua prima figlia, Ilaria, festeggerà 50 anni; nata nel ‘75, quando Pupo pubblicò il primo disco: Ti Scriverò. "Un anno fa ero al Mengo per ascoltare mio nipote che scrive canzoni e vorrebbe fare questo mestiere – dice Pupo - Si chiama Leonardo Capaccioli, Capaleo, e forse gli farò suonare un paio di canzoni in apertura. Per festeggiare 50 anni di carriera e i miei 70, ho deciso di regalare alla mia città un’anteprima del tour. Dall’autunno girerò tre quarti di mondo dalla Russia al Kazakistan, passando per Azerbaijan, Australia, Canada, America. Tornerò a cantare in Russia ma andrò anche a Kiev appena ci sarà la possibilità. Ho già parlato con l’ambasciatore ucraino in Italia, andrò a Odessa o Karkiv. Non conosco Putin personalmente ma sono un cantante e vado in giro ad esibirmi, non faccio propaganda ma musica popolare". Pupo presenterà anche l’ultimo lavoro discografico, Insieme. Album che comprende 9 inediti e le nuove versioni di Forse e Su di noi. "Farò una serata al Country Family l’11 settembre per il mio compleanno e le nozze d’oro con la professione. La serata del 13 luglio al Mengo raccoglie quello che ho voluto seminare nel giardino della mia terra. Ogni volta che torno ad Arezzo con i miei musicisti e vediamo l’uscita A1 iniziamo a cantare "Arezzo cavallo rampante". Felice di essere "arrivato fino a qui, se tornassi indietro con la garanzia di questo finale rifarei tutto, anche gli errori".