Può ancora sognare. Maran confermato

L’ultima giornata della stagione regolare di serie B pone un dubbio di non facile soluzione a mister Maran. Il tecnico delle Rondinelle vorrebbe cercare di vincere la sfida di questa sera in casa di un Bari che deve assolutamente conquistare i tre punti, ma, nello stesso tempo, è chiamato anche guardare alla gara del turno preliminare dei play off, alla quale la formazione biancazzurra dovrà presentarsi nelle migliori condizioni possibili. Proprio per questo l’allenatore bresciano deciderà solo all’ultimo se utilizzare o risparmiare i diffidati (Jallow, Paghera, Papetti e Cistana) e l’acciaccato Moncini. Le Rondinelle, al momento, sono ottave, ma, vincendo in Puglia e qualora Sampdoria e Palermo non riuscissero a fare altrettanto, la compagine di Maran (già confermato pubblicamente per la prossima stagione dal presidente Cellino) si ritroverebbe in sesta posizione.

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cartano, Mangraviti, Huard; Bisoli, Van De Looi (Bertagnoli), Besaggio; Bjarnason, Galazzi; Bianchi. Lu.Ma.