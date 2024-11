Punkcake, sogno finale. Serata-bivio a X Factor. Il sostegno del Valdarno

di Francesco Tozzi

MONTEVARCHI

"Gloom", questo il titolo del brano inedito che i Punkcake suoneranno per la prima volta stasera al quinto live show di X Factor 2024. Si tratta di un testo dai ragazzi di getto, con una commistione di elementi malinconici raccontati in maniera aggressiva. La canzone verrà presentata nella prima manche, mentre nella seconda i concorrenti si cimenteranno con le assegnazioni dei giudici. Per stasera Manuel Agnelli ha preparato una piccola sorpresa: sarà infatti Sonia Picchioni la protagonista vocale della cover di "Maps", successo del 2003 della band indie rock Yeah Yeah Yeahs. "Ti ho sentita cantare - ha detto Agnelli a Sonia durante le puntate del daily - e so che puoi farlo molto bene. Hai una parte emotiva molto forte e questo da voi non è ancora uscito". Vedremo dunque una nuova versione dei Punkcake, più intima e fragile. Nella scorsa puntata Sonia, Lorenzo Donato, Bruno Bernardoni, Lorenzo Migliore e Damiano Falcioni hanno superato ben due manche eliminatorie dello speciale "Hell Factor": la giostra e la cover assegnata del coach, che aveva optato per "Mi ami?" dei CCCP - Fedeli alla Linea, il gruppo punk italiano più celebre capitanato da Giovanni Lindo Ferretti.

Tutte le settimane i Punkcake sono riusciti ad andare avanti senza ricorrere al ballottaggio, ma grazie esclusivamente al televoto. In precedenza, sul palco della X Factor Arena, hanno eseguito "Police On My Back" dei Clash, "Gone Daddy Gone" dei Violent Femmes e "Da Ya Think I’m Sexy" di Rod Stewart, tutte particolarmente apprezzate dalla giuria composta da Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Loro non ci speravano assolutamente, perché hanno deciso di partecipare al talent per divertirsi e suonare. Il pubblico da casa e in teatro ha invece apprezzamento la loro musica e lo stile con cui ogni settimana riescono a rubare la scena: dei veri animali da palcoscenico. I profili rimasti in gara sono soltanto 7, poi resterà la puntata del 28 novembre e la finalissima del 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. La sfida è sempre più complicata, ma i ragazzi vogliono mettercela tutta per portare il Valdarno e la Toscana a contendersi uno dei riconoscimenti più prestigiosi del panorama televisivo italiano. A fare il tifo per loro, come ogni settimana, ci saranno le famiglie, gli amici, i conoscenti e coloro che li hanno visti per la prima volta guardando la trasmissione. C’è chi lo farà restando incollato davanti alla tv, chi tra il pubblico di Milano. È possibile sostenere i Punkcake, che si esibiranno questa sera dalle 21,15 su Sky Uno, con il televoto grazie all’app X Factor, dal sito web https://xfactor.sky.it. tramite computer, tablet o cellulare e infine attraverso il decoder Sky Q.