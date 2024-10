Puncake a X Factor. Stasera via al voto

Tutti fanno il tifo per i Punkcake. Sale l’attesa per il primo Live Show di X Factor che la band valdarnese dovrà affrontare questa sera a partire dalle 21,15, in diretta su Sky Uno. Il gruppo punk ha superato tutti gli step per accedere alla vera competizione a squadre - Audizioni, Bootcamp, Home Visit - ed è entrato ufficialmente a far parte del team di Manuel Agnelli, assieme a Mimì e Danielle. "Vogliamo portare sul palco una retorica che non sia retorica, bensì un messaggio di libertà che proviamo a trasmettere in maniera energica attraverso la musica - ha spiegato Damiano Falcioni in un’intervista esclusiva di Sky per presentare la formazione valdarnese - La musica può essere un mezzo di comunicazione emotivo in grado di legare noi e gli altri". A sostenerli da casa, oltre ai fan, ci saranno le famiglie e colui che è stato una sorta di padrino per loro, Giampiero Bigazzi della Materiali Sonori, che ha organizzato svariati eventi a cui i Punkcake hanno preso parte. "Siamo arrivati qua spensierati - hanno aggiunto i Punkcake - con la sola idea di divertirci e fare bene. Abbiamo inviato la nostra candidatura online quasi per caso e ci hanno presi. Poi abbiamo superato il pre-casting e infine ci troviamo ai live". Gli endorsement fioccano ovunque: "La Toscana fa il tifo per voi!" ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. E poi ancora Enzo Brogi e delle supporter d’eccezione: le mamme dei Punkcake, che stanno portando avanti una campagna social virale per sostenere Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni. Da questa sera, infatti, sarà determinante il televoto. Si potrà votare gratuitamente su cellulare dalla app di X Factor, anche per i non abbonati Sky.