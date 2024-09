Puliamo il mondo. Legambiente al Castelluccio

Puliamo il mondo di Legambiente fa tappa a Castelluccio. Domani dalle ore 15.30 l’amministrazione comunale con la Proloco di Castelluccio e Sei Toscana , saranno in prima linea per pulire il territorio, quest’anno con lo slogan aggiuntivo "Per un clima di pace".

"Siamo orgogliosi anche quest’anno di essere al fianco di Legambiente per Puliamo il Mondo - ha detto il sindaco Mario Francesconi - che rappresenta un momento importante di cittadinanza attiva e di tutela del nostro ambiente e territorio". La partecipazione è aperta a tutti coloro che hanno voglia di dare una mano per migliorare il proprio territorio, sia singoli cittadini che famiglie. E tutti, grandi e piccini, potranno dare un contributo concreto nella lotta all’abbandono dei rifiuti su cui l’amministrazione comunale di Capolona sta investendo molto, sia nella prevenzione, sia nel controllo continuo attraverso monitoraggi e vigilanza con il supporto delle guardie zoofile. Il ritrovo per Puliamo il mondo è al centro polivalente del Castelluccio alle ore 15.30. Un luogo dove storia e ambiente si uniscono con l’Arno, che deve essere protetto per non diventare una pattumiera, ma essere una risorsa, pensando anche solo al rafting e alla ciclovia dell’Arno. Una giornata di festa che si chiuderà con una merenda offerta dalla Pro Loco. Gli organizzatori consigliano di portare guanti da lavoro, mentre tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti sarà fornito dagli organizzatori.

So.Fa.