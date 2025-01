Psicoanalisi e film. Venerdì al Masaccio

Venerdì, il Masaccio d’Essai di San Giovanni ospiterà un appuntamento speciale, un’occasione per esplorare il mondo della psicoanalisi attraverso il linguaggio del cinema. E’ in programma la proiezione del film "Freud – L’ultima analisi" di Matt Brown, una pellicola che racconta l’incontro tra Sigmund Freud e C.S. Lewis. Dopo la proiezione ci sarà un dibattito a cui parteciperanno esperti del settore psicologico, che offriranno spunti di riflessione sul contenuto del film. L’evento, organizzato dal Masaccio d’Essai in collaborazione con AltraPsicologia Toscana e con il patrocinio del Comune, avrà inizio alle 21,15.