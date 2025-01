Proxima Music riparte con una settimana di lezioni a porte aperte

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Una settimana a porte aperte dedicata alla scoperta della musica e del canto con Proxima Music.

Il nuovo anno della scuola di musica aretina prenderà il via da martedì 7 gennaio con la ripresa dei corsi e, come tradizione, la ripartenza sarà caratterizzata da un ciclo di lezioni gratuite in programma fino a sabato 11 gennaio che permetteranno di vivere un primo avvicinamento al mondo delle sette note.

Gli incontri verranno ospitati dalla sede di Proxima Music in via Severi e saranno rivolti ad aspiranti musicisti e cantanti di ogni età, dai bambini agli adulti, che potranno fare affidamento sulla disponibilità di un gruppo con ventitré docenti per misurarsi in un nuovo percorso artistico che porta anche benefici in termini di autostima, creatività, memoria, concentrazione ed espressività.

La programmazione didattica della scuola è strutturata per garantire un insegnamento completo in risposta ai bisogni e agli interessi di ogni allievo dalle prime note alla formazione di alto livello, spaziando tra la musica classica e la musica contemporanea con generi quali blues, rock, pop e jazz, tra il canto e gli strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrici, tra le lezioni individuali e i progetti di gruppo in cui vivere l’esperienza di suonare in una band o in un’orchestra.

La prima parte dell’anno didattico ha registrato una crescita del numero di allievi di corsi tradizionalmente di nicchia quali violoncello, flauto, tromba, trombone, sax e clarinetto, ma un consolidamento ha interessato anche le classi di chitarra, canto, violino, batteria e basso.

Tra le maggiori novità a testimonianza della qualità dell’insegnamento rientra il recente accreditamento di Proxima Music come centro Trinity College London per la certificazione internazionale degli esami di musica: la scuola è stata scelta tra le sedi d’esame del prestigioso ente britannico che, attivo dal 1877, riunisce le migliori scuole diffuse in oltre sessanta Paesi.

Questa qualifica fornirà agli allievi un’ulteriore opportunità di crescita artistica attraverso un’attestazione del livello di conoscenza della musica pratica e teorica che è riconosciuta anche da enti e istituzioni di livello internazionale.

La settimana a porte aperte proporrà, dunque, un’occasione per conoscere la scuola, per incontrare i docenti e per misurarsi nel canto o nello strumento, con le prenotazioni per le giornate di prova che resteranno attive fino all’esaurimento dei posti: per informazioni è possibile scrivere alla mail [email protected] o visitare il sito www.proximamusic.academy .