Provvedimento del Questore. Niente alcool nei tre principali stadi valdarnesi durante le partite

Arezzo, 04 febbraio 2024 – La lettera è stata indirizzata ai sindaci di Montevarchi, San Giovanni e Terranuova e, per conoscenza alla Prefettura. La Questura di Arezzo impone una serie di limitazioni all'interno degli stadi Brilli Peri, Fedini e Matteini in occasione di tutte le partite di calcio che vedono protagoniste Aquila, Sangiovannese e Terranuova Traiana. Le amministrazioni comunali dovranno quindi emanare, ogni volta che sono in programma le gare, una serie di provvedimenti con le seguenti prescrizioni: all'interno dei tre stadi non sarà possibile somministrare e vendere bevande con contenuto alcolico superiore al 5%. Ci sarà poi il divieto di introduzione, consumo e vendita di alimenti e bevande in contenitori che possono risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, bottiglie di vetro, plastica e lattine. Sarà consentita la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi a condizione che siano preventivamente versate in contenitori non pericolosi per la pubblica incolumità, ovvero bicchieri di plastica leggera (biodegradabili e riciclabili) o di carta.

I divieti andranno anche nei confronti di tutte le attività ed esercizi in sede fissa ed ambulante autorizzati entro un raggio di 500 metri dai rispettivi stadi ed entreranno in vigore tre ore prima dell'inizio delle partite fino a deflusso ultimato e, comunque, per almeno due ore dal termine dell'incontro. Infine, in occasione delle gare, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, occorrerà provvedere alla pulizia dei piazzali adiacenti agli stadi, soffermandosi in particolare su materiali potenzialmente pericolosi come bottiglie di vetro o lattine. Ma quali sono le bevande alcoliche con un contenuto superiore al 5% di alcol?