Prova generale a S.Andrea. Bruni si ripete sul centro e gli avversari deludono

I giovani giostratori di Porta Sant’Andrea Leonardo Tavanti e Matteo Bruni si sono aggiudicati la prova generale con nove punti e con ancora una volta Bruni l’unico a colpire il 5, come aveva fatto durante la Giostra simulata di mercoledì. Si è conclusa così la seconda notte di sfide per i giovani giostratori dei quartieri.

Dopo la simulata di mercoledì, ancora colpi a raffica contro il Buratto per aggiudicarsi il piatto in argento dedicato alla memoria di Vittorio Farsetti capitano plurivittorioso di Porta Crucifera e tra i protagonisti della ripresa della Giostra nel dopoguerra.

Ad aprire le ostilità il quartiere di Porta del Foro con Matteo Vitellozzi in sella a Paradiso. Buona la carriera e il colpo finisce sul 4 replicando il tiro fatto nella simulata. A sfidare per secondo il Buratto Porta Crucifera con il giovane Filippo Vannozzi che dopo lo sfortunato esordio dello scorso anno è tornato saldo in sella, il suo tiro però non è riuscito ad andare oltre il 4 vecchio stile piuttosto lontano dal centro.

Terzo quartiere sulla lizza Porta Santo Spirito con Elia Pineschi in sella a Salvo. Non bello il tiro di uno dei cavalieri della lizza più esperti.

Lunga la misurazione della giuria che alla fine ha assegnato un 3. A chiudere la prima serie di carriere Leonardo Tavanti per Porta Sant’Andrea. Dopo una buona carriera in sella all’ esperta Sibilla ha marcato 4 punti, ma abbastanza vicino al centro. Ancora un 4 ad aprire la serie di carriere. Lo mette a segno il giallocremisi Niccolò Scarpini in sella a Lola. Prova a replicare ed alzare l’asticella Niccolò Nassi per Porta Crucifera, ma fallisce il colpo e la sua lancia finisce sul due. Spreca il suo tiro anche Elia Taverni con Toni per Porta Santo Spirito. Nel tentativo di colpire il centro, anche la sua lancia finisce sul due. Ultimo decisivo tiro per Matteo Bruni per Porta Sant’ Andrea.

Ottima carriera di Priscilla, lineare e sotto il Buratto quanto basta per consentire al suo giostratore di colpire con facilità il 5. E Matteo Bruni si riconferma come nella simulata l’unica riserva in grado di colpire il centro del tabellone. Serata di festa nel quartiere biancoverde con il piatto in argento dedicato alla memoria di Vittorio Farsetti e con la porchetta che è arrivata poco dopo nella sede di via delle Gagliarde.

Entusiasta l’allenatore di Porta Sant’Andrea Martino Gianni alla fine delle carriere: "Abbiamo lavorato molto durante l’inverno, soprattutto sui cavalli. Sono felice perché il lavoro paga e questa vittoria è la migliore dimostrazione per i ragazzi della nostra forza".

Da stamani si comincia a pensare alla Giostra vera con la bollatura dei cavalli alle ore 11.30 in piazza San Francesco. Stasera poi le cene propiziatorie che stanno facendo registrare il tutto esaurito in ogni quartiere.