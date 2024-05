Prospettive preziose. L’entusiasmo di Vannetti: "Già numeri da record gli aretini ci credano"

di Gaia Papi

"Con l’edizione di quest’anno Oro torna agli antichi fasti e dopo tanti anni si registra un overbooking": Ferrer Vannetti, presidente Fiere e Congressi e di Confartigianato imprese toscano è pronto ad aprire il Palaffari. Cosa vuol dire Oro per Fiere e Congressi e per la città? "Oro è sempre stato un momento clou della vita fieristica. Quest’anno la manifestazione gestita integralmente da Ieg, riporta ai fasti di un tempo. I numeri raccontano di 400 espositori e di una incidenza di buyers 1 a 1, provenienti da tutto il mondo. Un rilancio sostenuto con uno sforzo organizzativo importantissimo di Ieg".

Quali i punti vincenti?

"Il format molto più specialistico incentrato sulla gioielleria e la tecnologia. Una scelta che sta facendo prendere un’identità ancora più precisa alla fiera. Ieg sta rispettando gli impegni presi anche con noi".

Sulla struttura di via Spallanzani si è lavorato molto negli ultimi mesi. Ci sono altri progetti in cantiere?

"Abbiamo ottenuto lo svincolo di una parte dell’ex campo scuola, un nodo che andava avanti da dieci anni, e abbiamo allestito un parcheggio con qualche centinaia di posti. Si tratta di una soluzione provvisoria che però ci permette di rendere più fruibile la manifestazione. Più avanti la zona verrà asfaltata. In più tutta la manutenzione dello stabile per portare ad una fruibilità piena. Quest’anno poi è stata allestita un’aria green, un lounge bar centrale alla fiera in cui vivere momenti di convivialità".

Si parla da tempo anche del ritorno di manifestazioni sportive e spettacoli…

"Sì, ad autunno daremo il via agli spettacoli pubblici. Speriamo di aprire una nuova stagione che permetta anche di auto sostenersi al di là degli eventi fieristici. Obiettivi che stiamo condividendo con l’amministrazione, Regione, camera di commercio. Dopo tanta inquietudine, abbiamo raggiunto una tranquillità operativa".

Quali i progetti futuri con Ieg? "Con Ieg la collaborazione è a tutto campo per elevare lo standing della manifestazione . L’obiettivo è migliorare dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo la presenza dei buyer portando anche realtà nuove a essere presenti alla rassegna di maggio". I

l paradosso che va avanti da tempo è che gli imprenditori aretini sono più numerosi a Vicenza che ad ...

"Un dato ancora più strano è che quest’anno sono più i vicentini degli aretini. Ma comunque la risposta è positiva anche dal territorio. Per la prima volta, dopo tanti anni, si registra un overbooking, sono più le richieste dei posti. E’ il segnale che Oroarezzo ha ripreso un appeal, grazie al lavoro e all’impegno di Ieg. Appeal che negli ultimi anni era mancato. Anche il nostro impegno nel seguire le indicazioni e gli input di ammodernamento hanno contribuito a rendere un percorso sempre più credibile".